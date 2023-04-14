МЮ двічі забив у власні ворота та приніс Севільї бойову нічию у Лізі Європи: відеоогляд

Манчестер Юнайтед 13 квітня приймав Севілью у першому чвертьфінальному матчі Ліги Європи. Команди розписали результативну мирову.

МЮ – Севілья 2:2

Голи: Забітцер, 14, 21 – Маласія, 84 (авт.), Магвайр, 90+2 (авт.)

Вже на 28-й секунді поєдинок м'яч побував у ворота Севільї. Санчо отримав класну передачу та легко пробив повз Буну. Але радість футболіста МЮ була короткою. Лайнсмен зафіксував офсайд, тому нулі на табло не змінились, повідомляє 24 Канал.

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Господарі ще мали декілька нагод, аби забити. Однак на 14-й хвилині МЮ таки повів у рахунку. Фернандеш гострою передачею знайшов Забітцера, той розвернувся поміж двох захисників Севільї та другим дотиком дотепно переграв Буну. М'яч залетів за дуже цікавою траєкторією. "Червоні дияволи" розмочили нулі на табло 1:0.

Сім хвилин знадобилось господарям, аби подвоїти свою перевагу. Атака Севільї закінчилась контратакою господарів поля. Марсіяль дещо заспокоїв гру, але своєю передачею розрізав увесь захист гостей. Забітцер опинився перед голкіпером та оформив дубль – 2:0.

На перерву команди пішли за комфортної переваги у рахунку "червоних дияволів" 2:0.

Забивали виключно "червоні дияволи"

Такий рахунок у матчі тримався аж до останньої 10-хвилинки. Захиснику МЮ не вдалось перервати головою закидання у штрафний, м'яч дійшов до Наваса, який прострілив вздовж воріт. М'яч від рикошету Маласії та де Хеа залетів у сітку воріт господарів. Севільї дуже пощастило із таким взяттям воріт 2:1.

Вже на другій із шести компенсованих хвилин гості зрівняли цифри на табло 2:2. І знову не без долі фарту. Ен-Несірі був кращим на другому поверсі, пробивши головою. М'яч не полетів одразу у ворота де Хеа, а зрикошетив від голови капітана МЮ Магвайра, що дезорієнтувало іспанського голкіпера, та залетів у сітку воріт господарів.

Два автоголи МЮ забрали у "червоних дияволів" домашню перемогу над Севільєю у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи.

Зверніть увагу! Матч-відповідь Севілья – МЮ відбудеться 20 квітня.

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