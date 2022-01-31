МЮ припинив продаж форми з прізвищем Грінвуда: гравець під арештом через підозру у насильстві

31 січня 2022 , 23:20
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Джерело:

BBC

Мейсон Грінвуд перебувати під арештом через підозру у насильстві. Манчестер Юнайтед продовжує карати власного вихованця.

Ще одне радикальне рішення від МЮ

Історія Мейсона Грінвуда продовжується. Футболіст своїми вчинками поза футбольним полем може в один момент перекреслити свою перспективну кар'єру.

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Гравець перебуває під арештом, а Манчестер Юнайтед вже відсторонив Мейсона від тренувань та матчів. Наступним кроком "червоних дияволів" стало те, що клуб зняв з продажу форму з прізвищем Грінвуда, не дивлячись на профіль футболіста.


МЮ не продає форму з прізвищем Грінвуда / Скриншот із сайту

Грінвуда запідозрили у насильстві

  • Історія розпочалась після того, як дівчина та модель Харрієт Робсон публічно скинула фото побитого Грінвудом тіла у своїх соцмережах.
  • Згодом кохана футболіста додала ще й аудіозапис, у якому чути слова погроз у сторону Харрієт від гравця, який змушує її займатись сексом.
  • Після чого Мейсона запідозрили у насильстві та забрали під варту.
  • Одразу декілька гравців МЮ вирішили відписатись від Грінвуда в інстаграмі.
Автор: Софія Кулай