Легендарний м’яч Марадони "рука Бога" проданий за шалені гроші

Відомий артефакт був виставлений на аукціон напередодні Мундіалю в Катарі. Новий власник знаменитого м’яча не пожалів коштів на унікальний трофей.

На чемпіонаті світу 1986 року в Мексиці відбувся знаменитий матч між Аргентиною та Англією (2:1). Цей поєдинок ввійшов в історію футболу завдяки тому, що арбітр матчу зарахував гол легендарного Дієго Марадони, який він забив рукою.

Читайте також Які рекорди Пеле на чемпіонатах світу не можуть побити й через 50 років

Після гри аргентинець заявив, що він не торкнувся м’яча, це була "рука Бога". І ось через 36 років знаменитий м’яч був виставлений на аукціон у Лондоні. Володів цим артефактом туніський арбітр Алі Бін-Нассеру, який судив ту зустріч між Аргентиною та Англією.

Знаменитий м'яч проданий за 2 мільйони фунтів / instagram.com/skysports

Та все ж він вирішив розлучитися із своїм трофеєм. Новий власник м’яча "рука Бога" заплатив за нього 2 мільйони фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, нещодавно відбувся благодійний матч за мир, який був присвячений Марадоні. Героєм цього поєдинку став колишній гравець збірної України Андрій Воронін.