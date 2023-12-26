Полювання на втікачів: МВС Росії оголосило в розшук фехтувальників, які виїхали до США

Сергія Біду та його дружину Віолетту Біду МВС Росії оголосило в розшук. Вони були помітними фігурами у російському фехтуванні.

МВС Росії оголосило у розшук фехтувальників із російської збірної Сергія Біду та його дружину Віолетту Біду (Храпіну), які виїхали до США. За якою статтею розшукують фехтувальників, у картці розшуку не уточнюється, повідомляє 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Росія полює на зрадників

Сергій Біда потрапив у розшук не пізніше вересня, а його дружина – не пізніше жовтня 2023 року. Рішень про їхній заочний арешт журналістам виявити не вдалося.

Подружжя було помітними фігурами у російському фехтуванні. У червні американська Академія майстрів фехтування повідомила, що прийняла російських фехтувальників.

Наприкінці місяця Американська фехтувальна федерація допустила Сергія Біду до участі у змаганнях на території США. З того часу він тричі займав перші місця у різних змаганнях.

У свою чергу Федерація фехтування Росії в липні повідомила, що Олександра Глазунова, який тренував подружжя, звільнили з посади старшого тренера збірної Росії через участь його підопічних в американських змаганнях "без згоди російської сторони".

Нагадаємо, після початку повномашстабної війни в Україні російських спортсменів усунули від участі у багатьох міжнародних змаганнях.