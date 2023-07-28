Гучний ляпас країні-агресорці: МВС Чехії депортувало російську тенісистку

Наприкінці липня в Чехії стартує тенісний турнір WTA Prague Open 2023. Проте вже відомо, що не всіх тенісисток раді бачити на змаганнях.

Російська терористична федерація, розпочавши війну проти України, закрила собі двері в цивілізований світ. Черговий ляпас представники країни-агресорки отримали від Чехії, куди збиралися на тенісний турнір.

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Російських тенісисток відправили за кораблем

Міністерство внутрішніх справ Чехії на офіційній сторінці у Twitter повідомило, що 28 липня з території країни депортували російську тенісистку. Вона планувала взяти участь у хардовому турнірі категорії WTA 250. Прізвище спортсменки не повідомляється.

"Поліція Чехії під час перевірки громадянки Росії в аеропорту наказала їй залишити країну. Вона вже виїхала з Чехії.

За наявною інформацією, інші тенісистки з цих країн уже не приїдуть. Поліція діє відповідно до законів та постанови уряду", – йдеться у повідомленні МВС Чехії.

Таким чином, на тенісний турнір в Чехії не приїдуть всі учасниці з країни-агресорки. Відомо, що у кваліфікації у Празі могли зіграти росіянки Діана Шнайнер, Поліна Кудерметова та Еріка Андрєєва.