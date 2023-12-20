Лайно трапляється, – Мудрик підтримав суперника, який допоміг йому забити за Челсі

У вівторок, 19 грудня, відбулись чвертьфінальні матчі Кубка англійської ліги. В одному із них Челсі приймало Ньюкасл.

Михайло Мудрик розпочав поєдинок на лаві запасних. Вже на 16-й хвилині Каллум Вілсон вивів Ньюкасл уперед 0:1 та змусив трибуни свистіти.

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Врятував "синіх" від вильоту з Кубка

Така мінімальна перевага у рахунку "сорок" протрималась до кінця першого тайму. У середині другого тайму Маурісіо Почеттіно вирішив додати у гру Челсі "свіжу кров". На 78-й хвилині на полі з'явився Мудрик, який змінив Рахіма Стерлінга.

Рахунок у поєдинку 0:1 на користь гостей тримався весь основний, але дотримати цей переможний результат Ньюкаслу не вдалось. На другій компенсованій до поєдинку хвилині Гюсто зробив передачу з флангу у штрафний майданчик суперника, Кіран Тріпп'єр намагався головою перервати передачу, але зробив це дуже невдало. М'яч від його голови відлетів прямо під удар Мудрику, який підчатував опонента, та врятував Челсі від вильоту із Кубка.

Михайло перевів матч у серію пенальті, де футболісти Челсі були точнішими 4:2. Один із 11-метрових реалізував український вінгер, який впевнено розвів м'яч та голкіпера Ньюкасла по протилежних кутах воріт.

Челсі попрямувало у півфінал Кубка англійської ліги. Куди вже пробились Фулхем та Мідлсбро. 20 грудня визначиться ще один півфіналіст у поєдинку Ліверпуль – Вест Хем.

Що Мудрик написав Тріпп'єру

Після поєдинку Мудрик звернувся до Тріпп'єра, який помилився в епізоді із забитим голом Челсі.

Кіране, я просто хочу сказати тобі: залишайся сильним. Іноді лайно трапляється, але я думаю, що ти сильний футболіст, попри все,

– підписав фото Михайло.



Мудрик звернувся до Тріпп'єра / Скриншот із інстаграму Михайла

Для Мудрика це взяття воріт стало третім у сезоні-2023/2024. Також у його активі два асисти у 17-ти зіграних поєдинках. Вже 24 грудня Михайло спробує покращити свою статистику за Челсі. У цей день "сині" гостюватимуть у рамках АПЛ на полі Вулверхемптона.