Мудрик просив Челсі відпустити його в оренду: що йому відповіли в клубі

Український гравець Михайло Мудрик робив запит до Челсі, аби піти в оренду в січні. Стало відомо що йому відповіли у клубі.

За даними ЗМІ, таке прохання 23-річного футболіста було викликано бажанням набрати ігрову форму. Однак у клубі йому відмовили.

Дивіться також Не "Happy End": російська модель, якій приписували роман із Мудриком, назвала причину розриву

Що сказали у Мудрику

Проте керівництво лондонського клубу відповіло, що варіант з орендою наразі є неможливим.

Нагадаємо, що у нинішньому сезоні Мудрик провів 25 матчів за Челсі, відзначившись 4 забитими м'ячами та 2 гольовими передачами. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 40 мільйонів євро.

Відомий тренер розкритикував Мудрика

Сьогодні 7 лютого Челсі у матчі четвертого раунду Англії зіграє з Астон Віллою. Матч Астон Вілла – Челсі відбудеться у Бірмінгемі на стадіоні "Вілла Парк". Початок гри Астон Вілла – Челсі о 22:00.

Колишній воротар В’ячеслав Богодєлов поділився думками про українського гравця Михайла Мудрика. Він працював з гравцем в юніорській збірній.

За його словами, Мудрик часто зловживав індивідуальною майстерністю під час гри та виконував речі, які не були корисними для команди. Також він назвав гравця впертим.