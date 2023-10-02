Пробив поміж ніг голкіперу: Мудрик забив дебютний гол за Челсі в АПЛ – довгоочікуване відео

У понеділок, 2 жовтня, Челсі гостює у 7-му турі АПЛ-2023/2024 на полі Фулхема. Михайло Мудрик відкрив рахунок у зустрічі.

Маурісіо Почеттіно знову довірив місце у старті нашому Михайлу Мудрику. Вже на 18-й хвилині матчу українець віддячив тренеру за довіру, пише 24 Канал.

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Розмочив нулі на табло

Лівий вінгер збірної України майстерно обробив грудьми передачу з флангу та другим дотиком розстріляв володіння господарів.

Мудрик нарешті розмочив нуль у графі забитих голів за лондонський клуб в офіційних матчах. Схоже, що план головного тренера Челсі починає працювати. Нещодавно Почеттіно розповів, як повертає впевненість Михайлу через тренувальний процес.

Михайло відкрив рахунок у поєдинку проти Фулхема 0:1 після передачі від Колвілла.

Відео голу Мудрика

Нагадаємо, що український футболіст вже забивав за Челсі, але було це ще під час американського турне. Тоді українець оформив свій гол у ворота Брайтона, який закінчився вольовою перемогою "аристократів" 4:3. Асистом на Михайла відзначився Джексон.

До слова, через дві хвилини Броя подвоїв перевагу "синіх" 0:2.

Якщо Челсі, яке вже зробило крок до перемоги, таки втримає її до фінального свистка, то вже буде мати у своєму активі 8 балів та посідатиме 11-ме місце у турнірній таблиці АПЛ.