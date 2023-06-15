Мудрик й інші відправляються у молодіжку: заявка збірної України на юнацьке Євро-2023

Низка гравців збірної України відправляться у молодіжний склад "синьо-жовтих". Проте часу на підготовку до турніру буде обмаль.

Україна оголосила заявку на Євро-2023. Четверо виконавців основного складу збірної України відійдуть під керівництво Руслана Ротаня.

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Готові до бою

Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров прийняв рішення щодо виконавців, які мають змогу допомогти молодіжній команді "синьо-жовтих" на юнацькому Євро-2023. Зокрема, у розпорядженні Руслана Ротаня опинились такі гравці, як Михайло Мудрик, Георгій Судаков, Анатолій Трубін та Владислав Ванат. Перелік футболістів все ж стане частиною молодіжної збірної України на Євро, яке розпочнеться 21-го червня, проте після матчів національної команди. Ілля Забарний ж не потрапив в заявку "синьо-жовтих" на континентальний турнір.

Молоді виконавці зможуть доєднатися до своїх "однолітків" тільки після поєдинків відбору до Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти, останній датований на 19-е червня. Таким чином жоден з футболістів, які посилять склад Руслана Ротаня, не зможуть пройти підготовчий процес до континентального турніру з командою. Сам ж Ротань неодноразово зазначав, що він дуже б хотів побачити даний перелік футболістів на Євро. Ребров ж вирішив, що головна команда країни повинна бути в пріоритеті.

Нагадаємо, що молодіжна збірна України потрапила на Євро-2023, подолавши кваліфікацію. Спершу "синьо-жовті" зайняли друге місце в групі, а у раунді плей-офф здолали Словаччину в двоматчевому протистоянні. На самому чемпіонаті Європи українці софрмують квартет зі збірними Хорватії (матч21-го червня), Румунії (24-го червня) та Іспанії (27-го червня). Напередодні турніру збірна України провела контрольний матч з командою з Кувейту (перемога 2:0), а також на "синьо-жовтих" чекає матч проти Ірландії.

Заявка збірної України