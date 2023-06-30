Joga bonito від української молоді напередодні матчу проти Франції: відео футбольної магії

Молодіжна збірна України продовжує свій шлях на Євро-2023. Під час підготовки до першого матчу плей-офф українські футболісти продемонстрували, що з технікою у них повний порядок.

На молодіжному Євро-2023 з футболу закінчився груповий етап змагань. Україна посіла друге місце у групі та зіграє проти Франції у чвертьфіналі, пише 24 Канал.

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До матчу наші хлопці підходять у чудовому настрої та готові ще раз здивувати футбольну Європу після вдалих виступів проти однолітків із Хорватії, Румунії та Іспанії. За свою якісну гру у групі, підопічні Ротаня заслужили на похвалу від головного тренера головної команди країни Сергія Реброва.

На тренуваннях, окрім звичайної підготовки до матчу, гравці молодіжки Михайло Мудрик та Максим Таловєров продемонстрували, що українські футболісти вміють не тільки бути фізично сильними та показувати бійцівські якості, а й не поступаються нікому у технічному потенціалі.

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