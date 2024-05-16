Сезон для мене закінчено, – Мудрик розповів про свій стан після травми голови

У середу, 15 травня, в перенесеному матчі 34 туру АПЛ Брайтон на домашній арені приймав Челсі. Гості здобули важливу перемогу з рахунком 2:1.

Цей результат був затьмарений травмою Михайла Мудрика. Ще в першому таймі "синім" довелося робити вимушену заміну, адже в українського вінгера лікарі запідозрили струс мозку.

До теми Челсі впритул наблизився до виходу в єврокубки, але залишився без Мудрика через струс мозку

Меседж уболівальникам

Після фінального свистка Маурісіо Почеттіно заявив, що з футболістом не все гаразд й він пропустить останню гру сезону. Тоді медперсонал продовжував перевіряти стан Михайла Мудрика.

Вже на наступний день український гравець особисто прокоментував своє пошкодження. Він у соцмережі подякував вболівальникам за підтримку та заспокоїв їх, повідомивши, що почувається вже краще.

На жаль, цей сезон для мене закінчено. Дякую вам всім, дякую за ваші повідомлення. Я відчуваю себе краще, побачимося в наступному сезоні, "сині". Це частина гри, чи не так?

– написав Мудрик.

Зазначимо, що наразі невідомо, чи підтвердився струс мозку в футболіста, але останню гру сезону він пропустить через використання протоколу вимушеної заміни з підозрою на таку травму. Згідно з цим правилом, гравець не може виходити на поле протягом семи днів, а така заміна не входить у слот з п'яти дозволених під час поєдинку.

. В нинішньому сезоні Михайло Мудрик провів 41 матч за Челсі. В його активі 7 забитих голів та 2 результативні передачі.

Нагадаємо, що, попри закінчення клубного сезону, Михайло Мудрик ще повинен вийти на футбольне поле у складі збірної України. "Синьо-жовті" виступлять на Євро-2024, а перед цим проведуть три контрольні поєдинки. Перший з них відбудеться вже 3 червня у Нюрнбергу проти Німеччини.