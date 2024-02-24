В АПЛ немає рівних: Мудрик у топ-3 найкращих футболістів світу 2024 року за важливим показником

Михайло Мудрик після досить вдалого відрізку наприкінці минулого року нині втратив свої позиції в Челсі. Він у трьох крайніх матчах "синіх" не виходив на поле, а востаннє розпочинав поєдинок в АПЛ у стартовому складі ще 27 грудня.

Попри складний період у кар'єрі українця та брак ігрового часу, при ньому все одно залишаються якості, які роблять Мудрика дуже небезпечним гравцем. Однією з головних чеснот Михайла безперечно є швидкість.

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Перевершив зірок першої величини

Відомий англійський портал опублікував рейтинг найшвидших футболістів у 2024 році. Вінгер Челсі не тільки потрапив у топ-15 оприлюдненого списку, а й замкнув трійку.

Українець продемонстрував найвищу швидкість серед усіх гравців АПЛ та мінімально поступився лише нападнику дортмундської Боруссії Каріму Адеємі та захиснику Реала Антоніо Рюдігеру.

У рейтингу Михайло Мудрик опинився вище за зіркових гравців АПЛ Мохамеда Салаха та Ерлінга Холанда, а також перевершив показники визнаних у всьому світі спринтерів Ашрафа Хакімі з ПСЖ й Альфонсо Девіса з Баварії.

Найшвидші гравці 2024 року

1. Антоніо Рюдігер (Реал) – 36.7 кілометрів за годину

2. Карім Адеємі (Боруссія Дортмунд) – 36.65

3. Михайло Мудрик (Челсі) – 36.63

4. Антоні Гордон (Ньюкасл) – 36.61

5-7. Усман Дембеле (ПСЖ) – 36.6

5-7. Адама Траоре (Фулгем) – 36.6

5-7. Мохамед Салах (Ліверпуль) – 36.6

8. Дарвін Нуньєс (Ліверпуль) – 36.53

9. Мусса Діабі (Астон Вілла) – 36.52

10. Рафаель Леау (Мілан) – 36.5

11. Ашраф Хакімі (ПСЖ) – 36.48

12. Федеріко Вальверде (Реал) – 36.3

13. Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) – 36.22

14-15. Нуну Тавареш (Ноттінгем Форест) – 36.2

14-15. Альфонсо Девіс (Баварія) – 36.2.

Зазначимо, що наступний матч Челсі зіграє 25 лютого проти Ліверпуля. Це буде поєдинок за трофей Кубка англійської ліги. Стартовий свисток пролунає о 17:00.

. У сезоні-2023/2024 Михайло Мудрик провів 25 матчів у всіх турнірах за "синіх", у яких він відзначився чотирма голами та трьома асистами.