Мудрик покинув Шахтар заради виступів за Брентфорд в АПЛ, – ЗМІ
Джерело:Calciomercato
Донецький Шахтар може попрощатись з одним із найталановитіших вихованців Михайлом Мудриком. Футболіст близький до переходу в англійський Брентфорд.
Новий виклик у кар'єрі українця
За повідомленнями Ігоря Бурбаса, Шахтар та Брентфорд вже узгодили суму трансферу Михайла Мудрика. Наступного дня стало відомо, що футболіст вирушив у розташування англійського клубу.
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Вже незабаром бджоли" можуть офіційно оголосити про перехід українця.
Якщо сторони вдарять по руках, то Мудрик зможе тренуватись у футболці Брентфорда. А от дебютувати в офіційному матчі за новий клуб лише з нового сезону.
Раніше була інформація, що на талановитого футболіста "полюють" чимало європейських клубів, серед яких є лісабонська Бенфіка.
Потенційно нова команда Мудрика посідає 13-ю у таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 36 очок. Нагадаємо, що Бренфорд виступає лідер збірної Данії Крістіан Еріксен, який на Євро-2020 пережив зупинку серця.
Що відомо про Михайла Мудрика
- За свою кар'єру вихованець Шахтаря пограв в оренді у київському Арсеналі та чернігівській Десні.
- Взимку 2021 року перейшов у головну команду "гірників".
- У нинішньому сезоні встиг зіграти 19 матчів, у яких відзначився 2 голами та 9 результативними передачами.
- Допоміг Шахтарю закінчити першу частину сезону УПЛ на першому місці у турнірній таблиці. Динамо, яке йде другим, поступається донеччанам двома пунктами.