Мудрик покинув Шахтар заради виступів за Брентфорд в АПЛ, – ЗМІ

Донецький Шахтар може попрощатись з одним із найталановитіших вихованців Михайлом Мудриком. Футболіст близький до переходу в англійський Брентфорд.

Новий виклик у кар'єрі українця

За повідомленнями Ігоря Бурбаса, Шахтар та Брентфорд вже узгодили суму трансферу Михайла Мудрика. Наступного дня стало відомо, що футболіст вирушив у розташування англійського клубу.

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Вже незабаром бджоли" можуть офіційно оголосити про перехід українця.

Якщо сторони вдарять по руках, то Мудрик зможе тренуватись у футболці Брентфорда. А от дебютувати в офіційному матчі за новий клуб лише з нового сезону.

Раніше була інформація, що на талановитого футболіста "полюють" чимало європейських клубів, серед яких є лісабонська Бенфіка.

Потенційно нова команда Мудрика посідає 13-ю у таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 36 очок. Нагадаємо, що Бренфорд виступає лідер збірної Данії Крістіан Еріксен, який на Євро-2020 пережив зупинку серця.

Що відомо про Михайла Мудрика