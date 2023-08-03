Мудрик розпочав гольову атаку Челсі, яка врятувала від поразки: результативне відео "синіх"

Лондонське Челсі провело свій п'ятий матч під час американського турне. "Аристократи" врятувались від поразки у поєдинку з дортмундською Боруссією.

Обидві команди обмінялись голами лише наприкінці поєдинку. Спершу Маріус Вольф вивів Боруссію уперед 0:1. Але перевага дортмундського клубу протрималась недовго. Вже через дев'ять хвилин рахунок став рівним 1:1, повідомляє 24 Канал.

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Українець долучився до гола

Безпосередню участь у гольовій атаці Челсі взяв наш Михайло Мудрик. Лівий вінгер взявся виконувати стандарт. Першим після навісної передачі українця був футболіст німецького клубу. Але Боруссії не вдалось вибити м'яч із власного штрафного. Футболісти "синіх" двічі перемогли на другому поверсі, а переможний удар головою здійснив Мейсон Бьорстоув, який відправив м'яч у ворота Боруссії.

Мудрик взяв участь у гольовій атаці Челсі: дивіться відео

Фінальний свисток зафіксував нічию між Челсі та Боруссією Дортмунд 1:1. Це вже друга мирова для "аристократів" під час американського турне. Також під керівництвом Маурісіо Почеттіно "сині" здобули 3 перемоги та не зазнали жодної поразки у США.

Відзначимо, що Мудрик з'явився на полі на 22-й хвилині замість Крістофера Нкунку та відіграв вже до кінця матчу.

13 серпня Челсі проведе свій перший офіційний поєдинок у новому сезоні АПЛ-2023/2024. Суперником "синіх" буде Ліверпуль Юргена Клоппа. Це буде черговий шанс Мудрика, аби відкрити лік голів за Челсі в офіційних зустрічах.