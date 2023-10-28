Мудрик пропустив матч з Брентфордом: Почеттіно назвав причину відсутності українця

Вінгер Челсі Михайло Мудрик став автором фантастичного голу в минулому турі АПЛ, але опинився поза заявку на матч з Брентфордом. На жаль, проблеми зі здоров'ям завадили українцю продовжити свій перформанс.

У 10-му турі англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі зустрічався з Брентфордом. На превеликий подив, Михайло Мудрик не потрапив у заявку на матч.

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Вирішили поберегти Мудрика

Головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно прокоментував відсутність українця. М'язове пошкодження продовжує дошкуляти Михайлу.

І Енцо (Енцо Фернандес – 24 Канал), і Міша відчули щось під час вчорашнього тренування, в обох невеликі м'язові травми. Ми сподівалися, що вони будуть в складі, але, на жаль, вони не зовсім готові. Жодна з цих травм не є великою проблемою, але ми не хотіли ризикувати,

– повідомив Почеттіно.

Нагадаємо, що в попередньому турі Мудрик забив диво-гол у ворота Арсеналу (2:2). Проте тренер замінив його на 66-й хвилині. Схожа ситуація трапилася в матчі з Фулхемом (2:0). Тоді Михайло забив свій дебютний гол, але після перерви не з'явився на полі. Причина – м'язовий дискомфорт.

Зазначимо, що в сезоні 2023/24 Мудрик зіграв 8 матчів та забив 2 голи. Будемо сподіватися, що вже в наступному турі проти Тоттенхему (6 листопада) українець зможе вийти на поле.