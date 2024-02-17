Мудрик влітку може покинути Челсі: у ЗМІ назвали ймовірні причини

Михайло Мудрик може покинути Челсі наступного трансферного вікна. У ЗМІ розповіли чому так може статися.

Згідно з інформацією з англійського порталу Give Me Sport, керівництво Челсі висловлює розчарування у нестабільності виступів Михайла Мудрика. Хоча він іноді продемонструє відмінну гру, це лише краплина у великому морі його непостійності.

Починають виникати сумніви щодо м

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Чому Мудрик може покинути Челсі

Багато інсайдерів схиляються до думки, що Мудрик може стати одним з найгучніших відходів "пенсіонерів" у наступному трансферному вікні.

У поточному сезоні Михайло Мудрик зіграв у 25 матчах за Челсі, відзначившись 4 голами та 3 результативними передачами.

Чи зіграє Мудрик з МанСіті

Сьогодні в рамках 25-го туру АПЛ "Челсі" зіграє проти Манчестер Сіті о 19:30.

За інформацією видання Standard, можна очікувати, що стартовий склад Челсі проти "Манчестер Сіті" буде наступним.

У захисті зіграють: Мало Густо, Аксель Дісасі, Леві Колвілл та Бен Чілвелл. У півзахисті передбачається класична трійка: Мойзес Кайседо, Енцо Фернандес і Конор Ґаллахер.

Наставник лондонського клубу продовжує ігнорувати Михайла Мудрика, тому його українського вінгера не очікується у стартовому складі проти Манчестер Сіті.

Зазначимо, що в останній раз Мудрик виходив у стартовому складі Челсі 16 грудня. У нападі команди "синіх" виступатимуть Ніколас Джексон, Рахім Стерлінг і Коул Палмер.