Мудрик нещасливий у Челсі, – Срна натякнув на повернення вінгера у Шахтар після закінчення війни

Адаптація Михайла Мудрика у лондонському Челсі складається дуже важко. Українець взяв участь у шести матчах, але досі не відзначився результативними діями, а його гра взагалі не подібна на ту, яку лівий вінгер показував у футболці Шахтаря.

У крайньому матчі Челсі зазнало виїзної поразки від Тоттенхема 2:0. Михайло Мудрик розпочав поєдинок на лаві запасних та з'явився на футбольному полі лише на 83-й хвилині замість Жоао Фелікса.

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Український легіонер Челсі наразі не вражає. Та й самі "аристократи" ніяк не можуть здобути дебютну перемогу із Мудриком. Востаннє команда Грема Поттера перемагала ще 15 січня 2023 року у грі проти Крістал Пелес. Якраз у цей день клуб офіційно оголосив про трансфер українця.

Срна: На жаль, зараз у Челсі він не в хорошому настрої

Директор із футболу Шахтаря Даріо Срна, який особисто займався трансфером Мудрика у Челсі, прокоментував перший період перебування у Лондоні. Спершу хорват оцінив суму переходу лівого вінгера до "синіх", яка склала 70 мільйонів євро плюс 30 мільйонів у вигляді бонусів.

"Ринок визначав ціну, а не я чи наш президент. Мудрик – один із найкращих гравців Європи на своїй позиції після Мбаппе та Вінісіуса. Якщо хтось хоче купити гравця у Шахтаря, він має нас поважати. Ми знаємо, як продавати і як купувати футболістів", – відповів Срна.

"Ми не можемо не думати, що Михайло, можливо, хотів би приєднатися до "канонірів"

Даріо впевнений, що на фоні поразок емоційний стан Михайла не є найкращим. Та пригадав можливий перехід футболіста в Арсенал, який зірвався в останній момент через фінансову частину пропозиції.

"Михайло – вихованець нашої академії, чудова людина, чудовий гравець. На жаль, зараз у Челсі він не в хорошому настрої, але у нього є всі якості, щоб бути одним з найкращих гравців Прем'єр-ліги у найближчі кілька років", – заявив Даріо.

Також Срна натякнув на можливе повернення Мудрика до "гірників". Однак наразі невідомо, чи це було серйозно, чи жартома.

Мудрик нещасливий у Челсі, і ми не можемо звинувачувати його у цьому. "Сині" зараз безладно, вони не вигравали понад місяць, і незрозуміло, звідки прийде їхня наступна перемога. Тим часом клуб, до якого міг перейти Мудрик, Арсенал на вершині АПЛ. Ми не можемо не думати, що Михайло, можливо, хотів би приєднатися до "канонірів". Зрештою, не біда, після війни Шахтар викупить Мудрика,

– відповів представник Шахтаря.

Цікаво, що уболівальники Арсенала у зірваному трансфері Мудрика до "канонірів" звинуватили якраз Даріо Срну. Сам Михайло теж хотів перейти у стан команди з "червоного Лондона", постив сторіс, переглядав матчі, але склалось все інакше.

Нагадаємо, що Мудрик, який виступає у Челсі під 15-м номером, підписав довготривалий контракт із "синіми" до кінця червня 2031 року.

Челсі після 25 турів зберігає за собою лише 10-те місце, маючи у своєму активі 31 бал. Натомість Арсенал із 57 очками лідирує в АПЛ. Клуб Олександра Зінченка має перевагу над другим МанСіті у вигляді 2 пунктів.