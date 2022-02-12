Мудрик та Конопля рятують: Шахтар на очах Петракова дотиснув Шахтар з Караганди

Футболісти донецького Шахтаря провели у суботу, 12 лютого, контрольний матч на тренувальних зборах у Туреччині. Донеччани перемогли казахстанський Шахтар з Караганди – 2:1

Шахтар Донецьк – Шахтар Караганда 2:1

Голи: Нерес, 33, Конопля, 90 – Атанасковскі, 76

Дивіться також Вперше в історії клубу: Палкін пояснив, чому Шахтар продав футболіста у російський клуб

Донецький клуб вийшов уперед на 35 хвилині, коли Нерес реалізував пенальті. Це третій гол бразильця у товариських матчах за Шахтар. Раніше він записав на свій рахунок дубль у матчі проти Црвєни Звєзди (3:2). У перші 45 хвилин більше забитих голів не було, повідомляє 24 канал.

На старті другого тайму обидві команди обмінялися небезпечними моментами. За донецький клуб зробити дубль мав шанс Нерес.

На 73-й хвилині у казахстанського клубу арбітр вилучив гравця, а ще за три хвилини Шахтар зрівняв рахунок. В останню десятихвилинку міг забити Мудрик, але його удар зі штрафного пройшов за сантиметри від воріт. Проте на 90 хвилині перемогу для донецького клубу вирвав Конопля.