Можуть скористатися війною: у Ломаченка хочуть відібрати чемпіонський поєдинок

Глава Matchroom Boxing Едді Хірн повідомив, що вже майже улагоджені всі питання у переговорах про потенційний поєдинок абсолютного чемпіона легкої ваги Джорджа Камбососа (20-0, 10 KO) та володаря титулу WBC Девіна Хейні (27-0, 15 KO).

До нападу Росії на Україну ЗМІ повідомляли, що головним претендентом на поєдинок з Камбососом був Василь Ломаченко. Наразі український ексчемпіон у лавах тероборони захищає рідний Білгород-Дністровський від російських окупантів.

До слова Залякує Ломаченка: Камбосос показав потужну підготовку до наступного бою – відео

"Попередня дата бою – 4 червня. Намагаємося закрити угоду найближчим часом. Перемовинами займається стрімінг DAZN. Вони озвучили пропозицію нам та промоутеру Камбососа Лу Дібелле. Сподіваємося, ми незабаром все узгодимо та офіційно оголосимо про поєдинок", – сказав Хірн.

Також промоутер прокоментував ситуацію на Україні:

Україна? Дуже неприємна ситуація... Але ні, ми не користуємося цим, не намагаємось отримати з цієї ситуації вигоду. Просто Камбососу більше потрібен бій з Хейні. Адже без його титулу він не стане справжнім абсолютом. Тому саме цей бій завжди був для нього пріоритетнішим,

– підсумував Хірн.

Ломаченко має битися з Камбососом

Інсайдер Майк Копінджер повідомив, що Камбосос проведе перший титульний захист 5 червня в Австралії. Суперником Джорджа у наступному бою стане українець Василь Ломаченко чи чемпіон WBC Девін Хейні.

Егіс Клімас, менеджер українця, заявив, що промоутери Ломаченка вже зробили пропозицію австралійцю.

В останній момент конкуренцію Ломаченку в боротьбі за бій проти Камбососа може скласти також Раян Гарсія.

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