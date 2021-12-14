Може бути, так, а може бути, ні, – в Динамо вперше прокоментували трансфер Миколенка

Віцепрезидент Динамо Олексій Семененко відреагував на інформацію, що захисник Віталій Миколенко у зимне трансферне вікно покине клуб.

Наразі не повідомляється, який клуб стане новою домівкою для футболіста збірної України. Відомо лише те, що це буде відомий клуб із Європи. Перемовини вже підходять до свого завершення. Сторони обговорюють останні деталі контракту.

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Я не в курсі, ніхто нічого мені на цю тему не говорив. Тому не знаю. Для мене ця інформація на рівні нуля. Може, правда, а, може, і немає – мені президент такі речі не говорить,

– заявив Семененко.

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