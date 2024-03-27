Все залежить від готовності Ф'юрі: відомий боксер зробив прогноз на бій століття у хевівейті

Мозес Ітаума поділився очікуваннями від поєдинку за абсолютне чемпіонство в надважкій вазі. Британський боксер вірить в перемогу Тайсона Ф'юрі.

У травні в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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Мозес Ітаума зробив прогноз на бій Усик – Ф'юрі

Своїми очікуваннями від поєдинку поділився британський боксер надважкої ваги Мозес Ітаума. За його словами, "Циганський король" має більші шанси на успіх у бою з українцем.

"Я був у таборі Тайсона, у деякі дні він виглядав добре у спарингах, а в деякі був неймовірним. Чесно кажучи, результат бою залежить від того, яку версія Ф'юрі ми побачимо.

Якщо побачимо ту, яка проводить спаринги в хороші дні, то у нього буде дуже легкий вечір з Усиком", – сказав Ітаума.

Усик та Ф'юрі мали провести об'єднавчий поєдинок 17 лютого, але його вже вдруге було перенесено через травму Тайсона. Бій перенесли на 18 травня.