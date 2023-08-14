Зірковий партнер для Мудрика: Челсі побив трансферний рекорд в АПЛ заради 21-річного еквадорця

Новим членом команди Маурісіо Почеттіно став Мойзес Кайседо. Гравець збірної Еквадору увійшов у топ-5 найдорожчих трансферів в історії футболу.

Челсі вже другий сезон поспіль проводить активну трансферну кампанію. Минулого року лондонці витратили більше 600 мільйонів євро на нових гравців.

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Минулої зими Челсі побив свій трансферний рекорд, придбавши у Бенфіки Енцо Фернандеса за 121 мільйон євро. Втім він протримався лише півроку.

Рекордний трансфер для АПЛ

"Сині" оголосили про підписання хавбека Брайтона Мойзеса Кайседо. Контракт з еквадорцем укладений аж на 8 років, а ЗМІ називають суму трансферу у 115 мільйонів фунтів. У перерахунку на євровалюту виходить 133 мільйона євро.

Це робить 21-річного півзахисника найдорожчим трансфером не тільки Челсі, але і всієї АПЛ. Ба більше, Кайседо увійшов у топ-п'ятірку найдорожчих трансферів в історії футболу:

МІСЦЕ ГРАВЕЦЬ РІК ЗВІДКИ КУДИ ВАРТІСТЬ 1 Неймар 2017 Барселона ПСЖ 222 мільйона євро 2 Кіліан Мбаппе 2018 Монако ПСЖ 180 мільйонів євро 3 Філіппе Коутіньо 2018 Ліверпуль Барселона 135 мільйонів євро 4 Усман Дембеле 2018 Боруссія Д Барселона 135 мільйонів євро 5 Мойзес Кайседо 2023 Брайтон Челсі 133 мільйона євро

Хто такий Кайседо

Мойзес є вихованцем еквадорського Індепендьєнте дель Валлє, за який дебютував у 2019 році. За два роки Брайтон придбав Кайседо за 5 мільйонів євро.

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Після річної оренди у бельгійському Беєрсхоті Мойзес закріпився в обоймі "чайок", а минулого сезону був гравцем основи. У 43-х іграх еквадорець забив один гол, віддав асист та допоміг Брайтону вперше в історії вийти в єврокубки.

Також з 2020 року Мойзес є гравцем національної збірної Еквадору. Півзахисник вже встиг награти 32 матчі, забивши три голи (один із них – на ЧС-2022 у ворота Сенегалу).