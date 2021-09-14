Мої слова перекрутили, – Верняєв прокоментував погрози змінити громадянство

Український гімнаст Олег Верняєв спростував інформацію про те, що він збирається змінити громадянство і збірну.

Пост опублікований у соціальних мережах гімнаста. У ньому Верняєв пояснює, що "не збирається шантажувати когось своїм переходом до іншої держави" і запевняє, що його слова "перевернули "з ніг на голову" для голосних заголовків".

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Повний та дослівний текст відповіді Олега Верняєва:

"Вітаю всіх. В зв’язку з останніми новинами, хотів би внести корективи у заголовках наших ЗМІ.

Як завжди, з моїх слів донесли не всю інформацію яку я казав, тому зараз в декількох реченнях висловлю свою думку.

По-перше, я народився в Україні, в моєму рідному місті Донецьк і На Олімпійських Іграх в Ріо 2016 року, я підіймав стяг своєї країни. Я не збираюсь шантажувати когось своїм переходом до іншої держави і навіть не думав над цим, тим паче, з моєю ситуацією з відстороненням.

Я розумію що мої слова перевернули з "ніг на голову" для голосних заголовків. Я висвітлюв події, які відбуваються всередині нашої збірної, а мої слова перекрутили і виставили з ганебної сторони.

По-друге, чому не було сказано те, що при підтримки Президента та міністерства підтримують спорт і розвивають його?

Якщо взяти конкретно спортивну гімнастику , нам придбали саме той килим, який нам був потрібен на олімпійських іграх в Токіо, який коштує дуже багато. І при цьому на олімпійській базі "Конча-заспа" будується новий зал для спортивної гімнастики та інших видів спорту.

Я надіюсь, що моя ситуація з дискваліфікацією вирішиться і я зможу повернутись у тренувальний зал і плечем к плечу з нашим тренерським штабом та молодими, перспективним хлопцями у збірній – підготуватись до Олімпійських Ігор у Парижі 2024, повернувши ті традиції в спортивній гімнастиці, коли ми жодного разу не повертатись з Олімпійских Ігор без медалей. Всім дякую за увагу".

Що відомо про відсторонення Верняєва