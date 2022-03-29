Моє тіло більше не витримує, – Світоліна не зіграє за збірну проти США

Перша ракетка України Еліна Світоліна пропустить Кубок Біллі Джин Кінг. Тенісистка запевняє, що має проблеми зі здоров'ям.

Тенісистка заявила про вимушену паузу

За словами Еліни, останні декілька місяців її турбували проблеми зі спиною. Однак їй було важко не лише фізично, але й морально.

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"Це були дуже важкі декілька місяців для мене не тільки морально, а й фізично. Досить довгий час я мучилася зі спиною. Біль не давав мені найкраще підготуватися до турнірів", – йдеться у публікації тенісистки.

Тенісистка неабияк стурбована ситуацією в Україні.

Крім того, я з нестерпним болем у серці спостерігаю за тим, що відбувається на моїй батьківщині, в Україні, і як відважно захищає країну наш український народ – це дало мені величезний поштовх продовжувати боротися на корті,

– зазначила Еліна.

"Тепер моє тіло більше не витримує, і мені потрібно відпочити. Мені важко говорити про це, але я буду сумувати за Кубком Федерації та кількома моїми улюбленими турнірами у Європі.

Але я впевнена, що скоро побачимося. Дякую всім за підтримку в цей важкий період", – додала Світоліна.