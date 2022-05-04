Моя увага прикута до українців, – тренер збірної Шотландії про підготовку до матчу проти України

Наставник збірної Шотландії Стів Кларк поділився думками щодо майбутнього матчу проти України в рамках відбору на чемпіонат світу. За його словами, вся його увага прикута до українців.

Збірна Шотландії вивчає українських гравців

Головний тренер збірної Шотландії розповів, що взимку переглянув матчі за участі його потенційних суперників. Найбільша увага прикута саме до "синьо-жовтих".

До речі Збірна України з Петраковим та 4 футболістами прибула у Словенію

Взимку в мене було вдосталь часу, що сісти та переглянути матчі України, Уельсу та Австрії. Я готувався до всіх потенційних суперників. Очевидно, що спочатку нам протистоятимуть українці, тому моя увага прикута до них,

– сказав фахівець.

"Ми добре знали австрійців по відбірковой кампанії. Валлійці ж запропонують нам щось інше. Є багато інформації для аналізу. Потрібно зробити так, щоб ми були готові. Зараз у мене є список з 30 гравців, який потрібно буде скоротити до 24 футболістів", – додав Кларк.

Матч збірної України проти Шотландії у рамках плей-офф відбору ЧС-2022 відбудеться 1 червня. Початок поєдинку – о 21:45.

Переможець цього протистояння зіграє 5 червня проти збірної Уельсу.

Підопічні Олександра Петракова зіграють товариський матч перед грою з Шотландією. 11 травня національна команда позмагається з Боруссією Менхенгладбах.

Відбудеться на клубному стадіоні "Боруссія Парк". Для українців вхід на трибуни буде безкоштовним.

Збірна України розпочала підготовку до плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 та поєдинків Ліги націй УЄФА 2 травня в тренувальному центрі Асоціації футболу Словенії неподалік Любляни.

Футболісти, які вже прибули у розташування команди, отримали перші настанови від тренерського штабу. Підготовку вже розпочали гравці Шахтаря.

5 травня до збірної доєднаються футболісти київського Динамо. Дещо пізніше у команду прибудуть українські легіонери, які виступають за кордоном.

Збір національної команди триватиме майже місяць.