Моя хата скраю, мені це не треба, – Палкін про рішення бразильців не повертатись у Шахтар

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів про рішення легіонер із Бразилії покинути Україну після початку війни. Деякі з них вже навіть знайшли нові клуби.

Палкін: Шахтар багато для них зробив

Сергій Палкін дещо неоднозначно сприйняв рішення бразильських легіонерів, які не повернулись у Шахтар після 24 лютого. Гендиректор "гірників" гадає, що легіонери могли б допомогти донеччанам у благодійних матчах, адже клуб зробив багато добрих справ для цих футболістів.

Читайте також Петраков не викличе Ракіцького у збірну, щоб не було зайвих розмов, – Кравченко

"Я, з одного боку, їх розумію, а з іншого боку, ставлюся до цього погано. Погано тому, що Шахтар, зі свого боку, багато для них зробив. І можна було б віддати данину того, що йде війна, щоб якось допомогти, цей місяць присвятити тому, щоби відіграти ці контрольні матчі", – сказав генеральний директор "гірників".

На думку Палкіна, є у цьому рішенні бразильці ще одна сторона. Гендиректор розповів, що лише Марлон погодився повернутись у команду.

З іншого боку, я розумію, що це не їхня війна, у них: "Моя хата скраю, мені це не треба". Тому маємо те, що маємо. Це було передбачувано. Я не розраховував, що хтось із них приїде і підтримуватиме нас. Єдиний бразилець, який дав згоду і має бути найближчим часом – це Марлон,

– розповів Палкін.

Наразі Шахтар вирушив у турне, де проводить ряд благодійних матчів. Кошти з них будуть передані на потреби України.

Перший такий поєдинок проти грецького Олімпіакоса закінчився мінімальною поразкою донецького клубу (1:0). У наступних зустрічах команді допоможуть Андрія Пятов та Ярослав Ракіцький. Однак про трансфер останнього мова не йде, захисник зіграє виключно у благодійних матчах.