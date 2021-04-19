Тоттенхем звільнив Жозе Моурінью

Жозе Моурінью більше не є головним тренером англійського Тоттенхема. Керівництво клубу вирішило звільнити португальського спеціаліста.

Про звільнення Жозе Моурінью офіційно повідомляється на сайті клубу. Разом з ним у відставку відправили і весь його тренерський штаб.

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Першим про звільнення Жозе Моурінью повідомив журналіст The Athletic Девід Орнштен. Згодом його інформацію підтвердили й інші британські видання.

Причиною для звільнення Моуріньо можуть бути незадовільні результати команди. У турнірній таблиці "шпори" йдуть на сьомому місці, і відстають від четвертого на п'ять очок. До закінчення чемпіонату залишилося шість турів.

Окрім того, за шість останніх матчів команда виграла лише один раз. Натомість:

програла Арсеналу в принципову дербі ("каноніри" на дев'ятому місці);

програла загребському Динамо в матчі-відповіді 1Є8 Ліги Європи та вилетіла з турніру. Перший матч закінчився перемогою Тоттенхема з рахунком 2:0;

програла домашній матч Манчестер Юнайтед.

Поки керуватиме командою Райян Менсон.

Моурінью очолив Тоттенхем восени 2019 року. Він замінив Маурісіо Почеттіно, якого звільнили через невдалий старт команди в сезоні.

Під керівництвом португальського фахівця "шпори" у підсумку фінішували на шостому місці в чемпіонаті Англії.

До Тоттенхема Моурінью працював в Порту, Челсі, Інтері, Реалі та Манчестер Юнайтед.