Моурінью не стримав сліз після виходу його Роми у фінал Ліги конференцій: щемливе відео
Італійська Рома змогла здолати Лестер за підсумками двох півфіналів у Лізі конференцій. Наставник "вовків" Жозе Моурінью дав волю емоціям.
Нестримні емоції Моурінью
5 травня італійський клуб вдома мінімально обіграв Лестер у другому півфіналі Ліги конференцій (1:0). Єдиний гол у зустрічі забив Таммі Ебрахам. За підсумками двох зустрічей – 2:1 на користь Роми, адже перший поєдинок в Англії закінчився мировою 1:1, повідомляє 24 канал.
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Такий результат вивів Рому у фінал сезону-2021/2022, який є дебютним для цього єврокубкового турніру.
Одразу після фінального свистка головний тренер "вовків" Жозе Моурінью не стримав сліз від щастя. Наставник Роми опинився в обіймах своїх помічників.
На відео видно, як португалець намагався стримати емоції, але у такі моменти можна якраз було виплеснути їх на зовні. Моурінью був дуже задоволений таким успішним виступом своєї команди. Футболісти теж гучно відсвяткували вихід у фінал Ліги конференцій.
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Рома вперше з 1991 року вийшла у фінал єврокубкового турніру.
Тренерська кар'єра Моурінью у Ромі
- 59-річний португальський наставник у липні 2021 року очолив Рому.
- Його угода з італійцями розрахована до кінця червня 2024-го.
- Під його керівництвом "вовки" вже провели 51 поєдинок, у яких здобули 27 перемог, розписали 11 мирових та зазнали 13 поразок.
- Рома після 35 турів йде 5-ю у турнірній таблиці Серії А, маючи у своєму активі 59 очок. Наразі команда Моурінью займає місце, яке дозволить виступати у груповому раунді Ліги Європи.
- Попереду у Роми ще три зустрічі у внутрішньому чемпіонаті – проти Венеції, Фіорентини та Торіно.
- Поки що Моурінью не виграв із Ромою жодного трофея.
У фіналі на Рому чекатиме протистояння проти Феєнорда. Нідерландський клуб у першому півфіналі здолав Марсель з рахунком 3:2. А вже у матчі-відповіді класно "засушив" гру, розписавши нульову мирову з французами (0:0).Важливо! Вирішальна битва за трофей відбудеться 25 травня в албанській Тірані на стадіоні "Ейр Албанія".