Прямою ногою в голову: моторошний фол, який ледь не призвів до смерті футболіста – відео

Газіантеп 14 березня зустрівся з Денізліспором у рамках 30 туру турецької Суперліги. Господарі у більшості здобули перемогу, гравець гостей брутально прямою ногою зіграв у боротьбі проти суперника.

Жахливий фол у Суперлізі

Перший тайм між командами був бідним на голи – 0:0. На другу частину гри футболісти вийшли вкрай вмотивовані, що ледь не призвело до летального наслідку у одному з моментів боротьби.

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На 50-й хвилині захисник гостей Озкан Оздемір влетів прямою ногою у голову бразильця Жуніора Мараньяо, який вже йшов на м'яч. Останній впав на газон без свідомості та декілька хвилин не міг прийти до тями. Винуватець епізоду був страшенно наляканий та не йшов за межі поля поки його суперник не зумів підійнятись на ноги.

Оздемір побачив перед собою червоне світло та після вибачень перед суперником покинув поле. Така боротьба могла завершитись значно гірше.

У більшості Газіантеп дотиснув Денізліспор, забивши двічі. У підсумку – 2:0 на користь господарів зустрічі, які тепер у своєму доробку мають 46 пунктів та йдуть сьомими. Гості матчу залишились у зоні вильоту – передостаннє 20 місце, у їх активі 24 очки.

Відео жахливого фолу у Суперлізі