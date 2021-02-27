Мотору зарахували технічну перемогу над чинним переможцем Ліги чемпіонів

Європейська гандбольна федерація (ЄГФ) винесла рішення по матчу Ліги чемпіонів між Мотором і Кілем, який повинен був пройти 10 лютого 2021 року.

Відділ з проведення змагань ЄГФ присудив Мотору технічну перемогу над чинним переможцем Ліги чемпіонів з рахунком 10:0.

До слова Український клуб програв шостий матч в гандбольній Лізі чемпіонів

Нагадаємо, що у кількох гандболістів німецької команди був виявлений коронавірус, через що матч був скасований. Він повинен був відбутися 10 лютого в Запоріжжі.

Оновлена таблиця групи B:

Барселона – 26 очок (13 матчів) Веспрем – 19 (13) Ольборг – 14 (13) Мотор – 14 (13) Кіль – 12 (12) Нант – 11 (13) Цельє – 6 (12) Загреб –0 (13)

Відзначимо, що в кінці грудня 2020 року Кіль переміг Барселону у фіналі Ліги чемпіонів.