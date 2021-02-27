Мотору зарахували технічну перемогу над чинним переможцем Ліги чемпіонів

27 лютого 2021 , 11:15
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Джерело:

EHF

Європейська гандбольна федерація (ЄГФ) винесла рішення по матчу Ліги чемпіонів між Мотором і Кілем, який повинен був пройти 10 лютого 2021 року.

Відділ з проведення змагань ЄГФ присудив Мотору технічну перемогу над чинним переможцем Ліги чемпіонів з рахунком 10:0.

До слова Український клуб програв шостий матч в гандбольній Лізі чемпіонів

Нагадаємо, що у кількох гандболістів німецької команди був виявлений коронавірус, через що матч був скасований. Він повинен був відбутися 10 лютого в Запоріжжі.

Оновлена таблиця групи B:

  1. Барселона – 26 очок (13 матчів)
  2. Веспрем – 19 (13)
  3. Ольборг – 14 (13)
  4. Мотор – 14 (13)
  5. Кіль – 12 (12)
  6. Нант – 11 (13)
  7. Цельє – 6 (12)
  8. Загреб –0 (13)

Відзначимо, що в кінці грудня 2020 року Кіль переміг Барселону у фіналі Ліги чемпіонів.