Мотору зарахували технічну перемогу над чинним переможцем Ліги чемпіонів

Джерело:EHF
Європейська гандбольна федерація (ЄГФ) винесла рішення по матчу Ліги чемпіонів між Мотором і Кілем, який повинен був пройти 10 лютого 2021 року.
Відділ з проведення змагань ЄГФ присудив Мотору технічну перемогу над чинним переможцем Ліги чемпіонів з рахунком 10:0.
До слова Український клуб програв шостий матч в гандбольній Лізі чемпіонів
Нагадаємо, що у кількох гандболістів німецької команди був виявлений коронавірус, через що матч був скасований. Він повинен був відбутися 10 лютого в Запоріжжі.
Оновлена таблиця групи B:
Відзначимо, що в кінці грудня 2020 року Кіль переміг Барселону у фіналі Ліги чемпіонів.