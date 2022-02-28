Московський Спартак буде виключений з Ліги Європи, – Bild
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Російський спорт продовжує падати на дно, якого вони ще не бачили. Напад Росії та божевільні рішення Володимира Путіна летально вплинуть на участь футбольних клубів у єврокубках.
Нокаут для футбольного клубу
Московський клуб достроково закінчить свій виступ у єврокубках у поточному сезоні. Напад Росії на українські землі відправить у нокаут російський футбольний клуб.
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За інформацією Bild, УЄФА 28 лютого виключить Спартак із розіграшу Ліги Європи.
Нагадаємо, що перший поєдинок 1/8 фіналу клуб із Москви повинен провести 10 березня. Суперником Спартака буде німецький Лейпциг. Матч-відповідь – 17 березня.
Здається, що тепер Лейпциг автоматично увійде у чвертьфінал Ліги Європи.
До слова, військові дії Росії вже негативно вплинули на російський спорт – скасування змагань, відсторонення клубів, санкції та нейтральні прапори.