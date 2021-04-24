Ексгравець збірної України Морозюк відзначився снайперським асистом у Туреччині: відео

Різеспор 23 квітня зіграв на виїзді проти Генчлербірлігі у 37 турі турецької Суперліги. Правий захисник із України Микола Морозюк відзначився черговим асистом.

Майстерна подача Морозюка

До 62-ї хвилини господарі поля вже створили комфортний для себе рахунок у зустрічі 2:0. На 74-й хвилині Різеспору вдалось дещо скоротити перевагу суперника.

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Участь у голі взяв Микола Морозюк. Український захисник взявся виконувати кутовий та зробив це недаремно. 33-річний футболіст зробив філігранну передачу прямо на голову Браяна Самудіо, який забив перший гол гостей у цій зустрічі.

Для Морозюка ця гольова передача стала у турецькій команді вже третьою у 29 поєдинках. Нарешті фортуна була на стороні досвідченого українця, який протягом 9 місяців не відзначався результативними діями на футбольному полі.

Микола виступає за Різеспор із січня 2019 року, коли вперше відправився в оренду у Туреччину, а згодом став повноцінним гравцем Різеспора.

Однак клубу Морозюка не вдалось вирвати бодай нічию. У підсумку – 2:1 перемога Генчлербірлігі. Після цього фіаско Різеспор із 42 очками йде на далекій 12-й позиції.

Відео гольової передачі Морозюка