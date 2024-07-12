Руку б відрубав: ексгравець Динамо висловився про колишнього тренера киян, що фанатіє від Путіна

Микола Морозюк згадав період гри за Динамо під керівництвом Юрія Сьоміна. Вінгер емоційно відреагував на реакцію Сьоміна на війну в Україні.

Російський футбол зазнав серйозних санкцій після початку повномасштабної війни в Україні. Збірні не допускають до міжнародних змагань, клуби також позбавлені участі у єврокубках.

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Відверта думка Морозюка

Втім російські представники футболу мовчать про війну або ж навпаки підтримують геноцид українців. Серед прихильників диктатора Владіміра Путіна опинився і екстренер Динамо Юрій Сьомін.

Спеціаліст у кількох інтерв'ю надавав підтримку президенту та запевняв, що його країна є миролюбною. Про своє відношення до Сьоміниа розповів колишній гравець Динамо Микола Морозюк.

Як тренер Сьомін мені подобався, він приніс багато нового в Динамо. При ньому заграло багато молодих гравців. Що з ним відбулося зараз, мені важко сказати. Напевно, він належить до тих людей, які здобули статки в Росії, і не хоче нічого міняти. Сьомін просто пливе по течії. Можливо, він є ідейним пропутінцем, хто його знає. Я не знаю його як людину. Дивлячись зараз на його дії, хочеться відрубати йому руку. Настільки я не переношу росіян,

– розповів Морозюк.

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Кар'єра Сьоміна в Динамо

Відзначимо, що Сьомін вперше очолив Динамо у 2007 році та пробув на посаді два сезони. Разом із ним кияни виграли чемпіонство та вийшли до півфіналу Кубка УЄФА. У 2010-му Юрій повернувся у команду, але протягом наступних двох сезонів не здобув жодного трофея.

Що цікаво, Морозюк майже не грав під керівництвом Сьоміна. Під час керування Динамо росіянином Микола в основному ходив по орендах. Загалом вінгер відіграв 16 матчів під керівництвом Юрія.