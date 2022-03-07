Мороз не стримала сліз після перемоги в UFC через війну у рідній Україні: зворушливе відео

Перша українка в UFC Марина Мороз здобула перемогу над казашкою Марією Агаповою. Українська бійчиня присвятила звитягу Україні та не стримала сліз у промові після поєдинку.

Мороз: Мені хочеться плакати через війну в моїй країні

30-річна українка Марина Мороз відсвяткувала перемогу над суперницею з синьо-жовтим прапором. Після поєдинку бійчиня запам'яталась зворушливою промовою на честь рідної України, повідомляє 24 канал.

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Мороз подякувала зухвалій опонентці за бій. Марина гадає, що фанатам сподобався поєдинок. Також вона віддячила своїй команді та спаринг-партнерам, які допомогли їх якнайкраще підготуватись до зустрічі з Агаповою.

У своїй промові Мороз пригадала війну в Україні, яку розпочала Росія після свого вторгнення у сусідню країну. У рідній державі у Марини залишається ціла родина.

Наприкінці інтерв'ю українка дала волю емоціям та розплакалась. Мороз закінчила свою промову вже відомими на весь світ українськими гаслами "Слава Україні", "Героям Слава".

Як ви знаєте, зараз моя країна веде війну, моя сім'я перебуває в Україні. У мене був важкий тиждень – я турбувалася та плакала, адже мої рідні зараз перебувають у поганому становищі. Дякуємо всім за повідомлення та підтримку. Це була важка неділя для мене. Мені хочеться плакати через війну в моїй країні. Спасибі всім. Слава Україні! Героям слава!,

– сказала Мороз.

Нагадаємо, що українська бійчиня перемогла суперницю ще у другому раунді поєдинку.

Марина Мороз завдяки красивому задушливому прийому отримала від UFC додаткові 50 тисяч доларів за "Найкращий виступ вечора".

Коментар Мороз після переможного поєдинку: дивіться відео

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