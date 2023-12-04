Прикрий офсайд позбавив Бенфіку перемоги: Трубін провів черговий "сухий" матч – відеоогляд

У неділю, 3 грудня, Бенфіка гостювала на полі Морейренсе у рамках 12-го туру ліги Португалії. Команди не потішили своїх уболівальників голами.

Анатолій Трубін вже традиційно зайняв місце у воротах Бенфіки. Протягом усього матчу біля воріт українського голкіпера було напружено. За усі 90 хвилин поєдинку футболісти Морейренсе завдали 11 ударів у сторону воріт українця, чотири з яких були у ствір володінь, але Трубун був на місці, то поперечина рятувала, пише 24 Канал.

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Суха гра Трубіна, яка не принесла потрібний результат

Натомість Бенфіка зробила лише на один постріл більше та ще й до того всього на один удар менше у ствір.

Лише одного разу м'яч побував у сітці воріт. На 72-й хвилині Жоау Маріно більярдним ударом прошив сітку володінь господарів. Однак після відеоповтору суддя скасував взяття воріт через офсайд у футболіста, який асистував.

Нулі на табло не змінились до фінального свистка. "Орли" втратили бали, але не лідерство у турнірній таблиці чемпіонату Португалії. Клуб Трубіна прoдовжує очолювати таблицю, випереджаючи другий Спортинг на один бал – 29 проти 28-ми у "зелено-білих". Щоправда, Спортинг ще не зіграв свого матчу 12-го туру проти Жил Вісенте, який відбудеться 4 грудня.

Трубін провів свій 6-й "сухий" матч у сезоні-2023/2024 у 15-ти зіграних поєдинках (14 пропущених голів).

Морейресе – Бенфіка: відеоогляд матчу