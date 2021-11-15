Мората приніс Іспанії перемогу над Швецією, яка дозволила вийти на ЧС-2022

Збірна Іспанії 14 листопада зіграла у центральному матчі групи В проти Швеції. "Червона фурія" прогнозовано здобула пряму путівку на чемпіонат світу-2022 у Катар.

Іспанія – Швеція 1:0

Гол: Мората, 86

Вже на початку матчу іспанці створили непоганий момент. Сарабія наважився на удар з дальньої відстані – м'яч пролетів поруч з воротами Швеції.

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На 16-й хвилині схожим моментом відповіли гості, які організували стрімку контратаку. Лідер команди Форсберг змістився ближче до центру штрафного та завдав удару у кут воріт. М'яч теж пролетів поруч зі стійкою.

Знову хорошу нагороду змарнували "жовто-сині". Форсберг класно відкрився на дальній стійці під передачу з флангу. Лише трохи не вистачило шведу, щоб розмочити нулі на табло. У цьому епізоді іспанський голкіпер вже ніяк не встигав зреагувати на постріл у дальній кут.

На перерву команди пішли за нулів на табло.



Іспанія – учасник чемпіонату світу-2022 / Фото twitter.com/FIFAWorldCup

Відразу після відпочинку незграбними діями оборони Іспанії міг скористатись суперник. Ісак перехопив передачу, але з ударом у нападника не склалось.

Де Томас найвище вистрибнув після подачі з кутового, але форварду Реал Сосьєдада забракло влучності.

Іспанцям вдалось забити аж на 86-й хвилині матчу. Ольмо завдав гарматного удару у верхній кут воріт. З пострілом впорався голкіпер Швеції, але на добиванні був Мората, який легко обіграв голкіпера та забив перший гол у зустрічі. Гол Альваро став переможним для іспанців – 1:0. Усі думали, що нападник Іспанії перебував в офсайді, але на повторі чітко видно, що Альваро забив у межах правил.

Іспанія з 19 очками з першого місця пробилась на чемпіонат світу. На Швецію чекає плей-офф.

Іспанія – Швеція: відеоогляд матчу