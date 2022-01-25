Мораес забив філігранним ударом п'яткою на зборах Шахтаря: відео голу

Донецький Шахтар 24 січня зіграв перший матч на зборах у Туреччині. Підопічні Роберто Де Дзербі святкували розгромну перемогу.

Дубль Мораеса після повернення

Перший тайм завершився із несподіваним рахунком – 0:1 на користь австрійського Вольфсбергера. По перерві м'яч чотири рази побував у сітці воріт суперника Шахтаря.

Детальніше Дебют Тобіаса та голи Мораеса: Шахтар стартував на зборах із розгромної перемоги

Дубль у матчі оформив Жуніор Мораес, який нарешті повернувся до "гірників". Понад шість місяців футболіст пропустив через травму хрестоподібних зв'язок та лікував у рідній Бразилії.

Натуралізований гравець відзначився голами з різницею у дев'ять хвилин. Друге взяття воріт від нападника стало справжньою окрасою товариського спарингу. Мораес п'яткою замкнув подачу з кутового та забив третій гол донеччан у цій грі.

Крапку у матчі поставив Тете. У підсумку – 4:1. Наступний спаринг Шахтар зіграє проти солігорського Шахтаря (28 січня).

Відео другого голу Мораеса