Мораес в найближчі дні поповнить іменитий бразильский клуб

Один із найкращих бомбардирів в історії української Прем'єр-ліги Жуніор Мораес потрапив у сферу інтересів бразильського Корінтіансу.

За наявною інформацією, бразильський форвард вже узгодив контракт із "тімау" до кінця 2023 року.

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До Корінтіанса він перебереться безкоштовно, скориставшись дозволом ФІФА підписувати короткострокові угоди до кінця нинішнього сезону, після чого отримає статус вільного агента.

Саме тому угода Мораеса з "тімау" буде фактично розбита на дві частини: перша з терміном дії до 30 червня, а друга – з 1 липня 2022 року до 31 грудня 2023 року.

Кар'єра Мораеса в Україні