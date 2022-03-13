Мораес в найближчі дні поповнить іменитий бразильский клуб

13 березня 2022 , 19:58
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Джерело:

Sport.ua

Один із найкращих бомбардирів в історії української Прем'єр-ліги Жуніор Мораес потрапив у сферу інтересів бразильського Корінтіансу.

За наявною інформацією, бразильський форвард вже узгодив контракт із "тімау" до кінця 2023 року.

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До Корінтіанса він перебереться безкоштовно, скориставшись дозволом ФІФА підписувати короткострокові угоди до кінця нинішнього сезону, після чого отримає статус вільного агента.

Саме тому угода Мораеса з "тімау" буде фактично розбита на дві частини: перша з терміном дії до 30 червня, а друга – з 1 липня 2022 року до 31 грудня 2023 року.

Кар'єра Мораеса в Україні

  • Жуніор Мораес вперше прилетів в Україну у лютому 2011-го року, перейшовши у донецький Металург.
  • Після чого вільним агентом переїхав у софіївське ЦСКА. Але вже у червні 2011-го повернувся до донеччан.
  • Своєю грою привернув увагу київського Динамо, гравцем якого став у 2015-му. Після чого поїхав в оренду у Китай. Коли прилетів в Україну оформив трансфер у донецький Шахтар, за який з 2018-го виступає до нині.
  • У сезоні-2021/2022 зіграв лише один матч, у якому відзначився голом. Інші поєдинки пропускав через складну травму.
Автор: Юрій Семенюк