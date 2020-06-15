Футболіст донецького "Шахтаря" Жуніор Мораес у незвичайному стилі відсвяткував результативний удар. Спортсмен присвячує свої голи медикам, які для нього є надзвичайно сильними людьми.

Про це розповів Мораес у інтерв'ю після матчу, повідомляє офіційний сайт "гірників".

До теми "Шахтар" у дощовому матчі мінімально переміг "Колос": відео

Подяка медикам

За словами нападника, він щиро вдячний медичним працівникам, які в такий складний момент рятують життя інших.

Це люди, які залишили своє звичайне життя та сім'ї, віддавали і віддають свій час і сили, щоб рятувати життя інших. Вони ризикують власним здоров'ям.

Я давно хотів висловити свою позицію з цього приводу і присвятити гол тим, хто працює в медичних установах. Вони – справжні герої,

– зазначив Мораес.

Також футболіст прокоментував рішення вийти на розминку у футболках на підтримку Ісмаїлі. Він отримав серйозну травму на тренуванні.

За словами Жуніора, команда хотіла підтримати партнера і нашого друга. Він не тільки дуже важливий для "Шахтаря" гравець, але і прекрасна людина, його не вистачатиме на футбольному полі.

Додамо, що це вже 19 гол у 23 поєдинках від Мораеса. Наступний результативний удар дозволить йому встановити новий особистий рекорд у чемпіонаті України.

Вперше Мораес вдалося відзначитись в Україні ще в сезоні 2013/14 в складі донецького "Металурга", а в сезоні 2018/19 йому вдалось повторити цей результат вже бувши у складі "гірників". В обох випадках Жуніор оформив 19 м'ячів в 27 матчах.

Гол Мораеса: