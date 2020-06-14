14 вересня "Колос" у 26 турі чемпіонату України зіграв з "Шахтарем" на НСК "Олімпійський". "Гірники" здобули мінімальну перемогу у матчі.

Колос – Шахтар 0:1

Гол: Мораес, 48

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Попередня дуель дебютанта Прем'єр-ліги і чемпіона була наповнена драматургією. Ковалівці чинили запеклий опір своїм більш титулованим суперникам: "Шахтар" здобув перемогу з рахунком 4:3. До чергового протистояння команд розстановка сил в турнірній таблиці не змінилася. Команда Луїша Каштру впевнено йде до чемпіонства, а "Колос" замикає перший секстет українського чемпіонату.

У минулому турі "гірники" в Києві обіграли "Десну" з рахунком 3:2, а "колоски" з мінімальним рахунком програли "Зорі". Серія поразок команди Руслана Костишина вже досягла п'яти матчів.

"Гірники" зі старту матчу пішли вперед. На 3-й хвилині Алан Патрік пробив з півкола штрафної, і Волинець в падінні відбив м'яч.

Згодом відповіли вже номінальні господарі поля на НСК "Олімпійський". Богданов навісив зі штрафного з правого флангу, і Лисенко головою завдав удару – Трубін в падінні перевів м'яч на кутовий. Неймовірний сейв від воротаря доннечан.

Окремо варто відзначити момент наприкінці першого тайму, коли Тайсон зробив закид в правий кут штрафного на хід Додо, а той в дотик скинув м'яч в центр, і Мораес пробив вище воріт.

Після перерви "Шахтар" все ж вийшов уперед. Спершу після навісу з кутового Матвієнко скинув м'яч і Степаненко з-за меж воротарського пробив у поперечину. А згодом Марлос розрізною передачею вивів один на один з голкіпером Мораеса, який технічно підсік м'яч у ворота – 0:1.

У середині другого тайму сильний дощ у Києві дещо скоригував темп матчу, але на табло рахунок так і не змінився.

Колос – Шахтар відеоогляд матчу