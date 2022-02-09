Епізод за участі українця Леня став найкращим моментом дня в НБА: відео данку
9 лютого 2022 , 12:58Читать новость на русском
Джерело:ютуб НБА
Українець Олексій Лень отримує не так багато ігрового часу в Сакраменто. Але момент за його участі став найкращим за підсумками ігрового дня в НБА.
Данк через українця
Лень у матчі проти Міннесоти на майданчику провів майже 19 хвилин. За цей час українець набрав 4 очки, зробив 3 підбирання та одне перехоплення.
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Ще у першій чверті центровий Міннесоти Наз Рід відзначився потужним данком. Поставив він його якраз через українця. І саме цей епізод став найкращим за підсумками ігрового дня в НБА.
Відео моменту за участі Леня
Окрім того, для Сакраменто цей матч закінчився поразкою з рахунком 114:134. Команда українця поки перебуває за межами плей-офф.