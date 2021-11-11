Молодіжна збірна України втратила перемогу у важливому матчі відбору на Євро-2023

Молодіжна збірна України 11 листопада не змогла перемогти команду Північної Македонії у відборі на Євро-2023. Українські футболісти не втримали переможний результат.

Північна Македонія U-21 – Україна U-21 1:1

Голи: Гроздановскі, 58 – Сирота, 43

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До гри з Північною Македонією наша команда підходила, маючи 9 очок, і поступалася всього одним балом Франції, яка лідирує у групі. Щоб претендувати на пряму путівку на Євро-2023, "синьо-жовтим" було важливо перемагати балканських опонентів.

У першому таймі команда Руслана Ротаня впоралася зі своїми завданням. Захисник Динамо Олександр Сирота вивів збірну України вперед. Для оборонця це дебютний гол за збірну.

Та в другому таймі господарі поля зуміли відігратися. Півзахисник Томче Гроздановскі на 58 хвилині відзначився голом у воротах Анатолія Трубіна та зрівняв рахунок.

Хоча збірна України й домінувала на футбольному полі, але вирвати перемогу не змогла. Підопічні Ротаня змарнували декілька гострих моментів під завісу поєдинку.

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