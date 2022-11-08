Без динамівців: Ротань оголосив експериментальний склад "молодіжки" на товариські матчі

Молодіжна збірна України розпочинає підготовку до чемпіонату Європи 2023 року. У листопаді команда Ротаня проведе два товариські поєдинки.

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань оголосив список гравців, яких викликали на тренувальний збір. У складі делегації команди, яка з 15 по 22 листопада буде тренуватись у Грузіїї, відсутні футболісти київського Динамо. Проте є велика кількість легіонерів, чию готовність планує перевірити тренерський штаб Ротаня.

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Організувати цей збір було не дуже просто, оскільки триває чемпіонат України. Ми намагалися зробити ставку на наших легіонерів, а також на тих виконавців, які мало грають у своїх клубах, добре розуміючи, що перед кожним стоять турнірні завдання. У нас буде нагода переглянути тих кандидатів, за якими ми давно стежимо. Потрібно бути готовими, що будь-якої миті наші провідні гравці можуть знадобитися національній команді. Також, готуючись до фінальної частини Євро-2023, ми не забуваємо, що вже у вересні стартує новий відбірний цикл для молодіжної збірної,

– сказав Ротань.

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Яків Кінарейкін (Дніпро-1), Денис Твардовський (Шахтар), Кіріл Фесюн (Колос).

Яків Кінарейкін (Дніпро-1), Денис Твардовський (Шахтар), Кіріл Фесюн (Колос). Захисники: Роман Дідик, Ростислав Лях, Віталій Роман, Денис Слюсар (усі – Рух), Олександр Драмбаєв (Зюльте-Варегем, Бельгія), Едуард Козік, Мар’ян Фарина (обидва – Шахтар), Максим Таловєров (Слован, Чехія), Денис Кузик (Колос).

Роман Дідик, Ростислав Лях, Віталій Роман, Денис Слюсар (усі – Рух), Олександр Драмбаєв (Зюльте-Варегем, Бельгія), Едуард Козік, Мар’ян Фарина (обидва – Шахтар), Максим Таловєров (Слован, Чехія), Денис Кузик (Колос). Півзахисники: Максим Брагару (Чорноморець), Іван Желізко (Валмієра, Латвія), Олексій Кащук (Сабах, Азербайджан), Данило Кравчук (Інгулець), Дмитро Криськів, Олег Очеретько (обидва – Шахтар), Максим Кучерявий (Сент-Джонстон, Шотландія), Артур Микитишин (Кривбас), Марко Сапуга (Рух), Денис Шостак (Ешторіл, Португалія).

Максим Брагару (Чорноморець), Іван Желізко (Валмієра, Латвія), Олексій Кащук (Сабах, Азербайджан), Данило Кравчук (Інгулець), Дмитро Криськів, Олег Очеретько (обидва – Шахтар), Максим Кучерявий (Сент-Джонстон, Шотландія), Артур Микитишин (Кривбас), Марко Сапуга (Рух), Денис Шостак (Ешторіл, Португалія). Нападники: Богдан В‘юнник (Цюрих, Швейцарія), Данило Гончарук (Ллейда, Іспанія), Микола Кухаревич (Гіберніан, Шотландія).

Резервний список: Денис Бунчуков (Серен, Бельгія), Ігор Краснопір (Оболонь), Артем Кулаковський (Ворскла), Микола Михайленко (Зоря), Владислав Погорілий, Михайло Хромей (обидва – Шахтар), Ігор Потімков (Металіст 1925), Роман Якуба (Валмієра, Латвія).

Зазначимо, що під час збору в Грузії підопічні Ротаня зіграють два поєдинки - 19 листопада з командою Ізраїлю, а 21 листопада з грузинськими однолітками.

Нагадаємо, Україна потрапила до групи В чемпіонату Європи, де зустрінеться з Румунією, Іспанією та Хорватією. Наша команда розпочне свій шлях поєдинком проти Хорватії, який відбудеться 21 червня наступного року в румунському Бухаресті.

Фінальний турнір Євро-2023 за участі 16-ти збірних приймуть чотири стадіони в Румунії та чотири в Грузії. Матч-відкриття відбудеться в Румунії, а фінал — у Грузії. Три найкращі команди Євро-2023 (окрім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.