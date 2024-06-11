Феєрична гра: Україна розгромно перемогла Молдову в останньому матчі перед Євро-2024

У вівторок, 11 червня, відбувся останній контрольний матч для команди Сергія Реброва напередодні Євро-2024. У товариській грі зустрілися Молдова та Україна.

Молдова – Україна 0:4

Голи: Яремчук, 2, Циганков, 43, Довбик, 49, Судаков, 54.

Для збірної України це третій та останній товариський матч напередодні Євро-2024. 3 червня "синьо-жовті" розписали мирну нічию з Німеччиною, а 7 червня команда Реброва зазнала розгромної поразки від Польщі, пише 24 канал.

Феєричний перший тайм для України

Вже на перших хвилинах Україна відкрила рахунок у матчі. На другій хвилині Матвієнко головою розіграв м'яч уперед, а Яремчук з-за спини захисника Молдови вистрілив прямо у ворота суперника.

Відео першого голу у матчі

Згодом Україна створила ще кілька небезпечних моментів. В одному з них Мудрик намагався оббігти з лівого флангу, однак заплутався у своїх же ногах. Трошки згодом Циганков віддав передачу на Яремчука, однак контратака вийшла невдалою – м'яч влучив у голкіпера Молдови.

На 21-й хвилині Циганков намагався пробити з передачі Яремчука, однак м'яч пролетів вище воріт.

Незабаром Кречун невдало зіграв проти Миколенка в підкаті, тим самим травмувавши його. Довелось зробити заміну. Замість Миколенка на поле вийшов Зінченко.

Згодом на 35-й хвилині Шапаренко з передачі Яремчука пробив низом прямо в руки голкіперу.

Ближче до кінця другого тайму команди обмінювались небезпечними моментами.

Вже на 43-й хвилині Судаков віддав пас-відповідь на Циганкова, який пробив у дальній кут воріт, збільшивши перевагу "синьо-жовтих".

Другий гол збірної України: дивіть відео

Остаточний "розгром" молдован

Вже з початку другого тайму Україна збільшила перевагу. Судаков віддав результативну передачу на Довбика, а той вистрелив м'ячем у ближню стійку.

Відео третього забитого м'яча від Артема Довбика

Вже за 5 хвилин рахунок у матчі став 0:4. Судаков вдарив у дальній кут воріт, забивши ще один гол у цій грі.

Забитий м'яч Судакова: відео

Згодом Шапаренко здійснив фол проти Каймакова, тому Молдова отримала шанс виконати штрафний удар, однак не реалізувала його. Також певний час після цього господарі контролювали м'яч та намагалися створити кілька небезпечних моментів.

На 76-й хвилині футболіст збірної Молдови намагався з правого флангу вистрілити у дальній кут, однак Андрій Лунін відбив удар, врятувавши збірну України.

Незабаром команди знову почали обмінюватися гострими моментами, однак ні Україна, ні Молдова не змогли їх реалізувати.

Нагадаємо, що Євро-2024 розпочнеться вже у цю п'ятницю, 14 червня. Перший матч в межах турніру Україна зіграє проти Румунії 17 червня о 16:00 за київським часом.