"Хочуть повністю політизувати спорт": МОК закликав країни відмовлятися від "Ігор дружби"

Міжнародний олімпійський комітет засудив проведення так званих "Ігор дружби" у Росії та закликав країни не брати в них участь. Головною метою цих змагань організація вважає політизацію спорту.

Росія організує зимові та літні "Ігри дружби" у 2024 та 2026 роках. Міжнародний олімпійський комітет закликає інші держави не брати у них участь, оскільки ці змагання є "політично вмотивованими" та суперечать Олімпійській хартії.

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МОК зробив гучну заяву щодо так званих "Ігор дружби"

У Міжнародному олімпійському комітеті також вказують, що спортсменів, які візьмуть участь в "Іграх дружби", можуть використати у "політичній пропагандистській кампанії".

"Міжнародний олімпійський комітет наполегливо закликає всі зацікавлені сторони олімпійського руху та всі уряди відмовитися від будь-якої участі та підтримки будь-яких ініціатив, які мають на меті повністю політизувати міжнародний спорт", – сказано в заяві МОК.

Літні "Ігри дружби" мають відбутись у вересні 2024 року в Москві та Єкатеринбурзі, а зимові – у 2026 році в Сочі.