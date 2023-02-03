Кругова порука: МОК рішення про допуск росіян мотивує позицією ООН, яка базується на рішенні МОК

Міжнародний олімпійський комітет продовжує відстоювати думку про подальший допуск російських та білоруських спортсменів до змагань. А щоб надати ваги своєму рішенню, підкріплюють його заявою ООН

25 січня 2023 року Міжнародний олімпійський комітет оприлюднив офіційну позицію щодо ситуації в Україні та санкцій проти Росії. Там заявили про подальшу підтримку України та продовження санкцій проти Росії. Однак третім пунктом було те, що МОК розглядає можливість допуску росіян та білорусів до міжнародних змагань. Правда всі вони мають не підтримувати війну та дотримуватися антидопінгових правил.

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Рішення про потенційний допуск будь-кого, в кого є російський паспорт, навіть під "нейтральним прапором" до міжнародних турнірів, викликало шквал критики. Дійшло навіть до того, що деякі країни заявили, що можуть бойкотувати Олімпійські ігри 2024 року в Парижі, якщо туди допустять росіян.

Та МОК у своєму прагненні знайти "хороших росіян" знайшов неочікуваного партнера – ООН. 1 лютого 2023 року два спеціальних доповідачі Ради ООН з прав людини "високо оцінили розгляд Міжнародним олімпійським комітетом дозволу окремим спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у міжнародних спортивних змаганнях як нейтральним спортсменам". Вони також "закликали МОК прийняти рішення в цьому напрямку та піти далі, забезпечивши недискримінацію будь-якого спортсмена за ознакою національності".

"Ми розуміємо бажання підтримати українських спортсменів та українську олімпійську спільноту, які разом з усіма іншими українцями жахливо страждають від війни. Але Олімпійський комітет і олімпійська спільнота загалом мають також обов'язкове зобов'язання дотримуватися Олімпійської хартії та, ширше, міжнародних норм прав людини, які забороняють дискримінацію", – йдеться в заяві ООН.

Вже наступного дня, 2 лютого, МОК вирішив використати цю заяву ООН як аргумент для того, чому варто допустити росіян та білорусів до міжнародних змагань.

Виявилося, що ці два спеціальних доповідачі Ради ООН з прав людини вже не вперше зверталися до МОК щодо відсторонення росіян та білорусів. Ще у вересні 2022 року їх "дуже непокоїло" те, що представників країн-агресорів не допускають до міжнародних турнірів. Відтак вони "висловити серйозну стурбованість щодо рекомендації заборонити російським і білоруським спортсменам і офіційним особам, таким як судді, брати участь у міжнародних змаганнях виключно на основі їхньої національності, як питання принципу. Це піднімає серйозні питання щодо недискримінації".

МОК не вперше намагається прикритися рішеннями ООН

Ще одним "прикриттям" для себе з МОК обрали резолюцію "Спорт як фактор сталого розвитку" (A/77L.28), яка була прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 1 грудня 2022 року. Все через те, що ця резолюція передбачає, що "великі міжнародні спортивні заходи повинні організовуватися в дусі миру, взаєморозуміння та міжнародного співробітництва, дружби та терпимості, без будь-якої дискримінації, і що слід поважати об’єднавчий і примирливий характер таких заходів". Відтак "будь-яка форма дискримінації є несумісною з приналежністю до Олімпійського руху".

Ще цинічним в цьому випадку виглядає згадка від МОК, що ця резолюція була прийнята консенсусом усіх держав-членів ООН, у тому числі України та Росії.

Коли ж МОК дорікнули, що вони свого часу дискваліфіковували цілі країни (так, як це було з ПАР в 70-80-х роках XX століття), ті знову вирішили прикритися рішенням ООН. Мовляв, тоді проти країни були санкції ООН, а от проти Росії та Білорусі санкцій ООН немає.

Але і на цьому вирішили не зупинятися. І вказали, що в 1992 році проти Югославії були введені санкції ООН, але спортсмени з цієї країни таки виступили на Олімпійських іграх в Барселоні. Правда як "незалежні атлети" і за погодженням з ООН.