Мохамед Салах став найкращим бомбардиром Ліверпуля в АПЛ після гольової феєрії з МЮ
Джерело:ФК Ліверпуль
Єгипетський форвард Ліверпуля Мохамед Салах вписав своє ім'я в історію клубу. Завдяки дублю у ворота Манчестер Юнайтед він обійшов у списку найкращих бомбардирів "червоних" Роббі Фаулера.
Мерсисайдці подарували справжнє свято своїм уболівальникам, розгромивши на "Енфілді" Манчестер Юнайтед з рахунком 7:0. Одним з героїв поєдинку став форвард "червоних" Мохамед Салах, який оформив дубль та віддав дві гольові передачі.
Читайте також Неперевершений Мбаппе: французький форвард у 24 роки став найкращим бомбардиром ПСЖ
Історичний матч Салаха
Єгиптянин забив 128-й та 129-й голи за "червоних" у вищому дивізіоні, випередивши легенду Ліверпуля Роббі Фаулера. Таким чином Салах очолив список найкращих бомбардирів Ліверпуля в АПЛ.
Найкращі бомбардири Прем'єр-ліги за всю історію Ліверпуля
- 1. Мохамед Салах – 129
- 2. Роббі Фаулер – 128
- 3. Стівен Джеррард – 120
Для бомбардирського рекорду Салаху знадобилося 205 матчів за "червоних" в елітному дивізіоні.
Салах – найкращий бобардир Ліверпуля в АПЛ / instagram.com/liverpoolfc
Крім того, 30-річний єгиптянин став найкращим бомбардиром Ліверпуля в матчах проти Манчестер Юнайтед. Відтепер його результат становить 12 голів і він став першим гравцем Ліверпуля, який забивав у шести матчах поспіль.