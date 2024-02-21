Рано вішати бутси на цвях: легенда Реала відхилив привабливу пропозицію Анчелотті стати тренером

Хорватський півзахисник Лука Модрич проводить дванадцятий сезон у складі мадридського Реала. У нинішній кампанії він почав отримувати менше ігрової практики, тому перед ним стало запитання, що робити далі з кар'єрою.

Наразі йому вже 38 років, тому Карло Анчелотті запропонував володареві Золотого м'яча-2018 увійти до свого тренерського штабу. Хорват обдумав пропозицію та відповів відмовою.

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Не планує йти на футбольну пенсію

Повідомляється, що Модрич все ще бачить себе у ролі гравця та хоче продовжити виступи на високому рівні протягом наступних декількох років. Минулого літа він мав пропозиції з Саудівської Аравії, але відхилив їх, адже італійський тренер обіцяв хорватському футболісту роль фундаментального гравця для команди в сезоні-2023/2024.

Лука Модрич з розумінням ставиться до ситуації, але хоче мати більше ігрової практики, тому вирішив покинути клуб після завершення нинішньої кампанії. Його метою є поїздка на ЧС-2026, якщо до того моменту футболіста не докучатимуть травми.

Зазначимо, що хорватський півзахисник у сезоні-2023/2024 провів 28 матчів за мадридців у всіх турнірах (16 в основному складі), у яких забив 1 гол та віддав 6 асистів.

. Наступний поєдинок мадридський Реал зіграє 25 лютого о 22:00 проти Севільї. Наразі "вершкові" очолюють турнірну таблицю Ла Ліги за 13 турів до кінця чемпіонату, випереджаючи найближчого переслідувача Жирону на 6 залікових пунктів.