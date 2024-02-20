Отримав пропозицію від Анчелотті: зірковий партнер Луніна може стати тренером Реала

Володар "Золотого м'яча" 2018 Лука Модрич наприкінці сезону може повісити бутси на цвях. Титулований хорват вже має спокусливу пропозицію від "королівського клуба".

Карло Анчелотті запропонував Модричу приєднатися до тренерського штабу "галакстікос" після завершення сезону. Про це повідомляють іспанські джерела.

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Коли Модрич стане тренером Луніна

Втім, 38-річний хорват не поспішає приймати остаточне рішення. Наразі усі плани Модрича пов'язані з успішним завершенням сезону 2023/24 та виступом на Євро-2024.

Не виключається варіант, що Лука продовжить ігрову кар'єру в мадридському клубі, якому віддав 12 років.

Ось що сказав про майбутнє Модрича сам Анчелотті.

Лука – легенда футболу, мадридського Реала. Рішення щодо наступного сезону повинен приймати він,

– зазначив Анчелотті.

Нагадаємо, що Лука Модрич влітку підписав річний контракт з Реалом. Хорвата дуже хотів бачити у саудівському клубі Аль-Наср Кріштіану Роналду. Проте він вирішив залишитися в Іспанії.

В нинішньому сезоні ветеран зіграв за Реал 28 матчів у всіх турнірах, забив 1 м'яч та віддав 6 асистів.

Видатні досягнення Модрича в Реалі