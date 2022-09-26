російські фехтувальники – діючі офіцери міноборони, тому мають відношення до агресії, – Гутцайт

Федерація фехтування України виступає за те, що російських та білоруських фехтувальників не допускали до міжнародних змагань навіть під нейтральним прапором.

Такий заклик у Федерації фехтування України зробили після висловлюваннями президента олімпійського комітету росії станіслава позднякова у підтримку мобілізації в росії. Той заявив, що для російських спортсменів має бути честь брати участь у війні проти України після наказу їхнього диктатора владіміра путіна про часткову мобілізацію військ.

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Таким чином під мобілізацію в росії потраплять і фехтувальники.

"Велика кількість російських фехтувальників є спортсменами центрального спортивного клубу армії. Це означає, що вони напряму підтримуються/спонсоруються міністерством оборони. Ніхто з них нічого не скаже проти російської агресії. Усі вони діючі офіцери міноборони, тому мають відношення до агресії", – йдеться в листі Федерації фехтування України до Міжнародної федерації фехтування.

Президент Федерації фехтування України Вадим Гутцайт у листі також нагадав, що російська політика використовує свою національну збірну команду як частину пропаганди. Відтак участь російських спортсменів, навіть під нейтральним прапором, використовуватиметься в росії й для інформаційної боротьби.

Варто відзначити, що. Золоту нагороду він здобув в Барселоні-1992, виступаючи у складі "Об'єднаної команди". Це була група спортсменів, що разом представляли 12 з 15 колишніх радянських республік на літніх та зимових Олімпійських іграх 1992 року.

Відтак Федерація фехтування України звернулася до Міжнародної федерації фехтування не допускати російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань навіть під нейтральним прапором для забезпечення олімпійських ідеалів як заклик до миру і припинення війни.